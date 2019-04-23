Шарий назвал зарплату «пропагандона» Ганапольского

Медиаэксперт Анатолий Шарий в своем видеоблоге назвал зарплату журналиста, телеведущего Матвея Ганапольского, который переехал из России на Украину.

Шарий в своем видео на YouTube, со ссылкой на собственные источники, заявил, что «пропагандон» Ганапольский зарабатывает 60 тыс. долларов в месяц.

Он отметил, что журналист переехал на Украину, так как в России не смог бы столько зарабатывать.

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Таким же как Порошенко



Медиаэксперт также указал, что Ганапольский «нездорово» поддерживал экс-кандидата в президенты Украины Петра Порошенко, занимался соответствующей пропагандой.

Ранее Шарий высмеял обещание Порошенко остаться в политике.

21 апреля прошли выборы президента Украины. После обработки 99% протоколов лидирует Владимир Зеленский. Его штаб уже назвал первые законопроекты, которые планируется внести в Раду, а также пообещал наказание виновным в начале конфликта в Донбассе.

Газета ВЗГЛЯД писала о пяти первостепенных задачах нового президента Украины.

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