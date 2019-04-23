В Китае началось внедрение мобильной сети 5G

Китайский оператор связи China Unicom на конференции «Развитие инноваций в сфере 5G» объявил о запуске мобильной сети пятого поколения.

По словам председателя компании Ван Сяочу, China Unicom осуществила экспериментальный запуск сети 5G по программе «7+33+N», передает ТАСС со ссылкой на Beijing Youth Daily («Пекинская молодежная газета»).

Согласно схеме развития, сеть связи пятого поколения полностью покроет семь городов КНР, включая Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Нанкин, Ханчжоу и новый экономический район «Сюнъань» (Пекин – Тяньцзинь – Хэбэй, север КНР), частично охватит еще 33 населенных пункта и создаст возможности обеспечения связью «N» китайских городов.

По словам Ван Сяочу, в этом году China Unicom намерена инвестировать от 6 до 8 млрд юаней (около 895 млн – 1,2 млрд долларов) в инновационное развитие технологий связи пятого поколения.

Напомним, в начале апреля Южная Корея стала первой в мире страной, где началось коммерческое использование мобильной сети 5G. Мобильные сети пятого поколения также были запущены в США. Стоимость создания сети 5G в России оценили в 650 млрд рублей.