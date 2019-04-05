В США запущены мобильные сети 5G

В двух городах США началось коммерческое использование мобильных сетей стандарта связи 5G, сообщила компания Ericsson.

Сети были развернуты на оборудовании шведского производителя, оператором выступает компания Verizon, передает «Интерфакс».

Мобильная связь стандарта 5G доступна в некоторых районах Чикаго и Миннеаполиса. Сообщается, что для пользования услугами 5G-связи нужны смартфоны с поддержкой этого формата, которые уже появились в продаже. Также Ericsson сообщила о расширении сетей 5G, заявив, что имеет в портфеле договоров 18 соглашений с операторами. В частности, сообщается о намерении развернуть сети 5G в Бахрейне.

Напомним, первой страной, где началось коммерческое использование сетей 5G, стала Южная Корея. 3 апреля предоставление услуг начали три ведущих южнокорейских оператора, SK Telecom Co., KT Corp. и LG Uplus Inc. Планируется, что сети 5G будут изначально доступны лишь в крупных мегаполисах, таких как Сеул, а к концу 2019 года площадь покрытия составит около 85% всех густонаселенных пунктов.