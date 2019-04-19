Подсчитана стоимость создания в России сети 5G

Затраты на создание сети связи пятого поколения (5G) для компаний составят около 650 млрд рублей, сообщил вице-премьер Максим Акимов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Мы оцениваем, что на создание сети связи следующего поколения компаниями будет затрачено около 650 миллиардов рублей», – сказал вице-премьер, передает ТАСС.

При этом, по словам Акимова, сейчас существуют хорошие заделы по телекоммуникационному оборудованию в России. «Мы бы не хотели, чтобы все эти деньги (или значительная их часть) были отданы зарубежным вендорам – поставщикам оборудования. Это так называемая большая тройка олигополии: Cisco, Huawei и Nokia», – пояснил он.

Акимов также попросил президента подготовить поручения по вопросу создания и развития в России сетей 5G. «Необходимы, конечно, для активизации этой работы (созданию и развитию 5G) соответствующие решения, мы будем на стороне правительства координировать. Но и просили бы соответствующих ваших поручений и возможности докладывать периодически по этому вопросу в рамках доклада о нацпроекте на возглавляемом вами Совете по реализации нацпроектов. Это была бы мощная поддержка этому проекту», – сказал Акимов.

Вице-премьер подчеркнул, что «правила локализации при создании сетей связи пятого поколения должны быть довольны жесткими».

Ранее в апреле Акимов говорил, что Россия имеет все возможности для создания сетей 5G к 2024 году или раньше.

Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Эта технология также обеспечивает минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети.

В апреле Южная Корея первой в мире начала коммерческое использование мобильной сети 5G. Позже стало известно, что в США были запущены мобильные сети 5G.