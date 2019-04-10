Названы сроки создания в России сетей 5G

Россия имеет все возможности для создания сетей 5G к 2024 году или раньше, заявил вице-премьер России Максим Акимов в кулуарах Международного арктического форума.

Акимов заявил, что, по его мнению, Россия имеет «все возможности, чтобы решить эту задачу (создание сетей 5G – прим. ВЗГЛЯД) к 2024 году, а возможно и раньше», передает РИА «Новости».

Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Эта технология также обеспечивает минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети.

В апреле Южная Корея первой в мире начала коммерческое использование мобильной сети 5G. Позже стало известно, что в США были запущены мобильные сети 5G.

Отметим, что в данный момент модель развития сетей 5G не определена. Операторы считают наиболее привлекательным для 5G диапазон 3,4-3,8 ГГц, однако он занят другими пользователями - в основном, военными и спецслужбами.

В апреле СМИ сообщали, что президент России Владимир Путин якобы поручил Совету безопасности проработать вопрос об использовании для сетей пятого поколения частот военных в диапазоне 3,4–3,8 ГГц.

В январе Акимов по итогам совещания с операторами по вопросу развития 5G заявлял, что намерен предложить своему руководству создать национальный комитет, основной задачей которого будет являться высвобождение необходимого для 5G радиочастотного спектра.

Международный арктический форум «Арктика – территория диалога», который проходит в Петербурге 9-10 апреля, является одной из ключевых площадок для обсуждения проблем и перспектив Арктического региона на мировом уровне.