Пушков дал совет Украине по поводу Крыма

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего президента Украины Леонида Кравчука, который посоветовал Владимиру Зеленскому, победившему на президентских выборах, снять блокаду с Крыма.

«Советуя Зеленскому снять блокаду Крыма, Кравчук исходит из того, что она отдаляет Крым от Украины, а нормальные отношения приблизят его к ней. Не надо только вынашивать надежду на «ползучее возвращение» Крыма. А сама по себе идея снятия блокады разумна. Тест для Зеленского», – написал Пушков в своем Twitter.

Накануне Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал одержавшему победу на выборах президента Владимиру Зеленскому снять блокаду с Крыма и наладить с жителями полуострова «человеческие отношения».

Напомним, по итогам обработки 99% протоколов, Зеленский побеждает во втором туре выборов президента Украины с рекордным результатом – его поддержали свыше 73% избирателей. Наблюдатели ОБСЕ признали победу Зеленского честной.

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