Наблюдатели ОБСЕ заявили о честной победе Зеленского на выборах президента Украины

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который побеждает на выборах, заработал свои голоса легитимным путем, заявил спецкоординатор и глава миссии наблюдателей ОБСЕ Джордж Церетели.

«Кандидат, который выиграл вчера – это кандидат, который получил огромное число голосов, 73%. Я думаю, это большое достижение. И он выиграл их легитимным путём», – передает слова Церетели РИА «Новости».

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В воскресенье на Украине состоялся второй тур выборов президента. По итогам обработки 99% протоколов во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский побеждает с рекордным результатом – он набрал 73,21% голосов. Штаб Зеленского уже назвал первые законопроекты, которые планируется первыми внести в Верховную раду.

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