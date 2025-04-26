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Минобороны сообщило об уничтожении беспилотника ВСУ над Крымом
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили еще один украинский беспилотник самолетного типа над территорией Крыма, сообщило Минобороны.
Инцидент произошел примерно в 09.15 по московскому времени, передает ТАСС. В военном ведомстве отметили, что дежурные расчеты ПВО своевременно отреагировали на угрозу.
«26 апреля около 09.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Крым», – сообщили в Минобороны России.
Напомним, четыре украинских беспилотника самолетного типа были сбиты над Крымом силами противовоздушной обороны в субботу утром.
Сообщалось, что минувшей ночью российские военные сбили 45 украинских беспилотников.