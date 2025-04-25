Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разоренного войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.3 комментария
Berliner Zeitung: Вопрос Крыма спровоцировал угрозу раскола внутри НАТО
Напряженность между США и странами Европы усилилась на фоне предложения президента США признать Крым российской территорией, что может привести к разладу в НАТО, пишет Berliner Zeitung.
Вопрос признания Крыма российской территорией может привести к серьезному расколу между ЕС и США в рядах НАТО, так как разногласия внутри альянса обострились после предложения Вашингтоном рассмотреть вариант урегулирования украинского конфликта с признанием Крыма российским, пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
«Мирный план президента США Дональда Трампа по Украине вызывает резкую критику и раздражение в Европе. Готовность Вашингтона официально признать Крым российским, в частности, вызывает огромное непонимание в Брюсселе, Париже, Берлине и Лондоне. Этот шаг до сих пор считался «красной линией» в политике Украины», – пишет издание.
Berliner Zeitung указывает на то, что план Трампа, по данным СМИ, предусматривает признание российскими не только Крыма, но и других освобожденных в ходе СВО территорий. В то же время санкции против Москвы тоже должны быть сняты.
Членство Украины в НАТО также исключено из того, что Трамп называет «последним предложением».
«Европейские государства сталкиваются с дилеммой: им приходится выбирать между поддержкой Украины и союзничеством с Вашингтоном. То, что США все чаще действуют в одностороннем порядке, вызывает растущее беспокойство в европейских столицах», – отмечает газета.
Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, европейские чиновники опасаются, что любые действия Соединенных Штатов по признанию Крыма российским или требования к европейским странам ослабить санкции против России приведут к расколу в Евросоюзе.
Ранее экс-глава нацбезопасности Польши Станислав Козей назвал спасение НАТО главной темой саммита в июне.