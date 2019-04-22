В ОБСЕ заявили о злоупотреблении административным ресурсом на украинских выборах

Во время второго тура выборов президента Украины были зафиксированы случаи злоупотребления административным ресурсом, сообщил на брифинге миссии международных наблюдателей специальный координатор ОБСЕ Джордж Церетели.

«Во время второго тура наши уважаемые коллеги (из ОБСЕ ) зафиксировали, что злоупотребление административным ресурсом продолжилось, но на национальном и местном уровнях», – сказал Церетели, передает РИА «Новости».

В свою очередь глава миссии наблюдателей Парламентской ассамблеи ОБСЕ Дорис Барнетт заявил, что «несмотря на множество опасений, которые также касались возможного проявления насилия, день выборов вновь был проведен хорошо, без каких-либо серьезных инцидентов».

В ОБСЕ также отметили, что освещение избирательной кампании на Украине отражало доминирование экономических интересов в общественной и политической жизни в стране.

Между тем, глава делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Анджела Смит заявила, что европейские политики должны поддерживать нового президента Украины в его работе по продолжению реформ.

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