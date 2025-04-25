NYT: Предложение Трампа по Крыму положит конец десятилетию сопротивления США

NYT: Трамп готов отказаться от более чем десятилетней американской политики по Крыму

Tекст: Ирма Каплан

Администрация Дональда Трампа разработала новый мирный план, предполагающий признание Крыма частью России. В первый президентский срок Трамп не предпринимал официальных шагов по признанию российского контроля над полуостровом, несмотря на опасения со стороны Украины, нынешняя инициатива, представленная в Лондоне, предполагает отказ от прежней американской политики непризнания, пишет New York Times (NYT).

«В июле 2018 года госсекретарь США Майк Помпео опубликовал официальную «Крымскую декларацию», в которой пообещал, что политика непризнания будет продолжаться «до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена». Теперь, пытаясь договориться о прекращении конфликта между Россией и Украиной, Трамп готов отказаться от этого заявления – и от более чем десятилетней американской политики», – говорится в статье.

Источники NYT отмечают, что данный шаг вызвал критику среди американских и европейских официальных лиц. Признание Крыма российским официально Соединенными Штатами станет поддержкой позиции Москвы и серьезным отклонением от прежней линии Запада.

«Совсем другое дело – официально признать изменение границ с применением силы», – считает бывший дипломат Дэниел Фрид.

Издание напоминает, что в 2022 году, будучи сенатором, нынешний госсекретарь Марко Рубио выступил соавтором законопроекта, запрещающего США признавать претензии России на какую-либо часть территории Украины, так как это «может создать опасный прецедент для подражания другим авторитарным режимам, таким как Коммунистическая партия Китая».

Теперь Рубио представляет главу США на переговорах по Украине, одно из условий которых – признание Крыма российской территорией.

Некоторые аналитики полагают, что Владимир Зеленский и европейские чиновники, возможно, смогут смириться с такой позицией США, как бы сильно они ни расходились во мнениях.

«По мнению некоторых, позиция мистера Трампа, которая остается одной из частей предложения и все еще может измениться, это просто признание реальных фактов... Украине будет чрезвычайно сложно вернуть полуостров, особенно учитывая, что она не смогла вытеснить Россию со своих восточных территорий после более чем двухлетних ожесточенных боевых действий», – подчеркивает NYT.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Трамп заявил, что предпринимает более серьезные меры давления на Москву по вопросу урегулирования ситуации на Украине, чем это известно общественности.

Однако в Европе уже опасаются раскола в НАТО и разлада союзников по ЕС из-за вопроса признания Крыма российской территорией.