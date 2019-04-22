Гусман прокомментировал победу Зеленского на выборах президента Украины

Актер и режиссер Юлий Гусман прокомментировал результаты президентских выборов на Украине, отметив, что побеждающему на выборах Владимиру Зеленскому предстоит изменить мнение о себе как об актере и шоумене.

Актер и режиссер Юлий Гусман прокомментировал результаты президентских выборов на Украине, отметив, что побеждающий на выборах Владимиру Зеленскому предстоит изменить мнение о себе как об актере и шоумене.

«Ещё никто не знает, что он такое. Зеленский 20 лет назад – это не Зеленский сегодня. О нём все знают то, что знают все: смотрят замечательную программу «Квартал 95», смотрят его фильмы, смотрят его шоу. Он прекрасный актёр и организатор. У него великолепные шоу. Ну а как президент – посмотрим годик-два», – цитирует Гусмана Russia Today.

По словам Гусмана, идея стать президентом пришла к Зеленскому во время съемок телесериала «Слуга народа».

«Президентские амбиции, сама идея у него возникла, я думаю, с фильма «Слуга народа». Вот там какие-то появились мысли. Это очень смешная и интересная модель, как простой человек попадает в эту гигантскую элитарную ловушку», – отметил режиссер.

«Он же всё время – и правильно – пытался быть любимцем, а не оттолкнуть кого-то, кто за русский язык, кто против русского языка. На Украине есть и западные районы, и южные. Одесса совсем не похожа на Ивано-Франковск и психологией, и менталитетом. Одесса, Харьков и Львов – они совсем разные», – добавил Гусман.

В воскресенье, 21 апреля, на Украине состоялся второй тур выборов президента. По итогам обработки 99% протоколов во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский побеждает с рекордным результатом – он набрал 73,21% голосов. Штаб Зеленского уже назвал первые законопроекты, которые планируется первыми внести в Верховную раду.