Георгиевские ленточки в контейнерах для бахил начали продавать в Ростовской области

В Красном Сулине Ростовской области начали продавать георгиевские ленты, упакованные в контейнеры для бахил, сообщили местные СМИ.

Продажи начала одна из крупных торговых сетей, владеющая супермаркетами города, передает «Панорама».

Георгиевские ленты размещены в торговых автоматах вместе с игрушками и жевательной резинкой. Цена одного экземпляра составляет 10 рублей.

9 мая уже не за горами, вот в Ростовской области начала продать георгиевские ленточки в контейнерах для бахил pic.twitter.com/DY6mnFMLHc — #MDK (@mudakoff) 21 апреля 2019 г.

Пока никто из жителей Красного Сулина не возмутился поступком бизнесменов, однако спрос на георгиевские ленты в контейнерах для бахил небольшой.