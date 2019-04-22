Найдена пропавшая картина Левитана

Картину Исаака Левитана «Летний пейзаж. Пашня», пропавшую из Третьяковской галереи в результате мошеннических действий, разыскали и вернут на место, сообщил источник в правоохранительных органах.

«По словам заявителя, 19 апреля картину под расписку передали женщине, которая впоследствии отдала произведение искусства третьим лицам. Несколько дней о местонахождении полотна не было известно, однако затем сотрудники галереи обнаружили холст на одном из аукционов в качестве лота. Эстимейт равен 1 руб., цена – 2,6 млн руб.», – приводит слова источника АГН «Москва».

Он добавил, что местонахождение полотна установлено, уже в понедельник его вернут в галерею.

«Будет назначена экспертиза, которая установит наличие повреждений у картины», – сообщил источник агентства.

Напомним, ранее стало известно, что директор «Научно-исследовательской независимой экспертизы им. П.М. Третьякова» подал заявление о том, что неизвестные мошенническим путем завладели картиной Исаака Левитана «Летний пейзаж. Пашня».

По его словам, указанная в расписке сумма – 2 млн 240 тыс. рублей.

По данному факту в МВД проводят проверку, выясняются обстоятельства произошедшего.

Однако, по словам заявителя, уголовное дело вряд ли будет возбуждено, так как этот вопрос относится к области гражданско-правовых отношений, отмечает ТАСС.