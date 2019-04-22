Картина Левитана пропала в Москве

Директор «Научно-исследовательской независимой экспертизы им. П.М.Третьякова» подал заявление о том, что неизвестные мошенническим путем завладели картиной Исаака Левитана «Летний пейзаж».

Картина Исаака Левитана пропала у эксперта в Москве, сообщает «Интерфакс».

Соответствующее заявление подал директор научной организации «Научно-исследовательская независимая экспертиза им. П.М. Третьякова». Он сообщил, что неизвестные лица мошенническим путем завладели картиной Левитана «Летний пейзаж. Пашня» (1880–1890).

Он пояснил, что 11 апреля картина была передана по расписке, однако затем пропала.

По его словам, указанная в расписке сумма – 2 млн 240 тыс. рублей.

Позднее заявитель обнаружил картину на аукционе на одном из профильных сайтов.

Напомним, 31 марта сообщалось, что в Лувре пропала одна из картин да Винчи.