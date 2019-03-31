В Лувре пропала одна из картин да Винчи

Сотрудники Лувра в Париже и филиале художественного музея в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) потеряли картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира» (Salvator Mundi), сообщила The New York Times.

Картину планировалось выставить в филиале Лувра в Абу-Даби в сентябре 2018 года, однако, как отмечает издание, эти планы «были отменены без объяснений», передает ТАСС.

«Сотрудники Лувра в Абу-Даби негласно сообщают, что не знают, где находится полотно», – говорится в публикации. В департаменте культуры и туризма Абу-Даби отказались разъяснить изданию ситуацию.

В парижском Лувре также «не смогли установить местонахождение «Спасителя мира».

В материале отмечается, что данную информацию подтвердили лица, осведомленные о консультациях между представителями Лувра в Париже и его филиала в Абу-Даби. Как подчеркивает издание, французские власти также рассчитывают, что картина найдется.

В публикации приводятся слова ряда экспертов по живописи, которые констатировали, что местонахождение полотна сейчас неизвестно.

Напомним, в ноябре 2017 года картина Леонардо Да Винчи «Спаситель мира» была продана трастовым фондом российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева на аукционе Christie's в Нью-Йорке за рекордные 400 млн долларов.