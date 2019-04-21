«Квартал 95» пообещал шутить над Зеленским в случае победы на выборах

Студия «Квартал 95», главным актером в которой до сих пор был шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, уже написала сценарий концерта без его участия, сообщил представитель студии и штаба Зеленского Артем Гагарин.

«Уже написан [сценарий] концерта, съемки 5 мая без Зеленского. Жизнь продолжается», – сказал он в интервью изданию «Новое время».

«Если «95-й квартал» остановится, то кто будет шутить над Зеленским? Но мне кажется, что он сделает все, чтобы не дать нам никакого повода для таких шуток», – добавил он.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

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В воскресенье, 21 апреля, на Украине проходит второй тур президентских выборов. За высший пост борются действующий глава государства Петр Порошенко и выдвиженец от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский. Согласно первым результатам экзитполов, на выборах лидирует Зеленский с почти 72% голосов, у Порошенко – чуть более 28%.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, остались ли у Порошенко шансы побороться за победу и почему новому президенту уже выражают сочувствие.

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