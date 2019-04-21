Зафиксированы первые нарушения на выборах на Украине

Наблюдатели от неправительственной украинской организации «Гражданская сеть «Опора» зафиксировали первые нарушения на выборах, которые допущены на избирательных участках в Киевской и Хмельницкой областях.

«В Хмельницкой области на участках на трех участках не хватает урн для голосования», – передает ТАСС сообщение «Опоры».

Этот факт, как отмечают общественники, нарушает ст. 74 закона Украины «О выборах президента Украины».

Также нарушения зафиксированы в поселке Яготин Киевской области, где на один из участков не пропустили наблюдателя на утреннее заседание комиссии. После звонка главы Окружной избирательной комиссии его все же пустили на утреннее заседание, но он пропустил открытие сейфа и подсчет бюллетеней.

Между тем, пресс-служба МВД Украины сообщает, что полиция страны получила более 100 сообщений о нарушениях, передает РИА «Новости».

Сообщения, в частности, касаются незаконной агитации.

В воскресенье на Украине проходит второй тур выборов. За победу борются действующий президент Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фаворитом на выборах считается шоумен.