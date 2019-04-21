Собчак опровергла свои же слова о разводе Слепакова

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что ошиблась, заявив о разводе юмориста Семена Слепакова с женой.

«Он не развелся. К сожалению, это я все напутала», – приводит слова Собчак «Комсомольская правда».

Напомним, о разводе юмориста с супругой после шести лет брака Собчак объявила на шоу Андрея Малахова.

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