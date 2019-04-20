Собчак рассказала о разводе Слепакова

На шоу Андрея Малахова Ксения Собчак рассказала, что юморист Семен Слепаков развелся со своей супругой после шести лет брака.

Собчак, рассказывая про один из эпизодов своей передачи на YouTube, в котором был Слепаков, заявила, что обожает юмориста и попросила пригласить Малахова его в свою программу, передает «Московский комсомолец».

«Как журналист делюсь с журналистом ... Он недавно развелся, он опять стал завидным женихом», – рассказала дива.

Отмечается, что Слепаков женился в сентябре 2012 года, свадьба прошла в Италии.