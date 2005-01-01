Колокольцев прибыл в КНДР

Руководитель российского МВД Владимир Колокольцев прибыл с необъявленным визитом в Пхеньян, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

В КНДР российский министр «вместе с сопровождающими его лицами» прибыл в понедельник, передает ТАСС.