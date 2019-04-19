Кадыров рассказал о клятвах Порошенко в любви к России

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, состоявшиеся на стадионе в Киеве.

Кадыров оказался «впечатлен» тем, что при «обилии слов» у кандидатов «отсутствует четкий плана по вопросам будущего Украины».

«Петр Порошенко проявил себя в качестве уличного драчуна, обвиняя Владимира Зеленского в том, что испугался Рамзана Кадырова, – заявил Кадыров в Telegram. – Других проблем у Украины, оказавшейся по милости Петра Порошенко в глубоком экономическом, политическом, военном и социальном кризисе, нет, чем выяснение перед выборами, кто из кандидатов боится Рамзана Кадырова».

Кадыров заявил, что Порошенко «клялся» главе Чечни «в верности и любви к России», когда передавал журналистов Олега Сидякина и Марата Сайченко, а также заверял, что у России «не будет более близкой и лояльной страны, чем Украина». Также, по словам Кадыров, нынешний президент Украины заверял, что «не будет никого с более пророссийской позицией», чем сам Порошенко.

Сидякин и Сайченко были захвачены нацгвардией Украины под Краматорском в 2014 году. Задержанных доставили в Киев и обвинили в «содействии терроризму». Журналисты были освобождены при содействии главы Чечни.

«Вы давали такое слово, и было это перед предыдущими выборами», – заявил Кадыров.

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Он задался вопросом, почему его требование освободить журналистов было выполнено «столь спешно», если Порошенко не испугался главы Чечни. Теперь же «свой сугубо личный грех и, чуть ли не детский страх» Порошенко хочет «приписать Владимиру Зеленскому», заявил Кадыров.

«Если Зеленский признал свою неправоту, то вопрос закрыт. А вы же распространяете сплетни, забыв, как сопровождали передачу россиян клятвами о любви к России», – сказал глава Чечни, пообещав, что «за оскорбление личности, кто бы этого ни допустил, спросит должным образом, как и предусмотрено в нормальном обществе».

Кадыров посоветовал 100 раз «подумать, прежде чем произносить имена Владимира Путина и Рамзана Кадырова».

«Вы лично не достойны упоминать эти имена», – заявил глава Чечни.