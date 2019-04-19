Песков разочарован качеством доклада Мюллера

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил недоумение по поводу качества доклада спецпрокурора Роберта Мюллера и отметил, что американские налогоплательщики вполне могли бы поинтересоваться, на что ушли государственные деньги.

«Мы сожалеем, что такого качества документы оказывают непосредственное влияние на ход развития и без того находящихся в не лучшем состоянии двусторонних российско-американских отношений», – приводит его слова ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что если бы подобный доклад был составлен в России, им бы заинтересовалась Счетная палата. При этом он добавил: «Этими вопросами пусть задаются сами американские налогоплательщики».

Москва по-прежнему не принимает обвинений во вмешательстве России в президентские выборы в США, никакого вмешательства не было, подчеркнул Песков. Он отметил, что доклад Мюллера (во всяком случае, опубликованная его часть) не содержит никакой новой информации и не несет сколь-либо аргументированных доказательств того, что Российская Федерация якобы вмешивалась в избирательный процесс в Америке.

Песков напомнил, что с самого начала работы Мюллера российская сторона говорила о том, что «чем бы ни занимались следователи, они не найдут какого-либо вмешательства».

Он также обратил внимание на тот факт, что по этой теме неоднократно высказывался президент России Владимир Путин, «ибо такого вмешательства не было». «Публикация [доклада Мюллера] лишний раз это подтверждает», – уверен Песков.

По словам представителя Кремля, Россия передавала США ряд инициатив по сотрудничеству, в том числе в сфере безопасности, но все они оставлены без ответа, американцы не хотят сотрудничать.

В четверг со значительными сокращениями был обнародован доклад Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы в США в 2016 году. Расследование Мюллера продлилось 22 месяца, к работе были привлечены 18 прокуроров, было направлено более 3 тыс. повесток в суд и собрано 500 свидетельских показаний, возбуждено 20 уголовных дел. На работу специального прокурора было потрачено 35 млн долларов.

Москва обратила внимание, что авторы доклада фактически расписались в том, что у них нет доказательств «вмешательства» России в выборы в США.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД