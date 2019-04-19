В МИД оценили доклад Мюллера о «вмешательстве» России в выборы в США

Авторы доклада спецпрокурора США Роберта Мюллера фактически расписались в том, что у них нет доказательств «вмешательства» России в выборы в США, заявил директор департамента Северной Америки МИД Георгий Борисенко.

«В нем нет ничего, что привлекало бы внимание, он фактически подтверждает отсутствие какой-либо аргументации, что Россия якобы вмешивалась в американские выборы. Ни единого доказательства там не присутствует. Авторы доклада фактически расписались в том, что у них таких доказательств нет», – сказал Борисенко, комментируя РИА «Новости» доклад Мюллера.

В четверг был обнародован доклад Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы в США в 2016 году, «сговоре» команды Дональда Трампа с властями России, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию. По первому пункту спецпрокурор пришел к положительному заключению, по второму – к отрицательному, а по третьему не смог сделать однозначный вывод. Доклад опубликован со значительными сокращениями.

Россия отвергает обвинения в причастности к вменяемому ей «вмешательству».