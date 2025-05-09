Tекст: Вера Басилая

Официальная церемония, посвященная 80-летию Великой Победы, состоялась на Мемориальном комплексе «Кладбище освободителей Белграда», где захоронены бойцы Народно-освободительной армии Югославии и солдаты Красной армии, следует из сообщения в Telegram-канале «Русский дом в Белграде».

К памятнику красноармейцу и Вечному огню возложили цветы многочисленные официальные делегации, среди которых присутствовали сотрудники Русского дома в Белграде.

В Сербии традиционно отмечают историческое боевое содружество с Россией. В полдень началось шествие сербского «Бессмертного полка», в котором участвовали как русские, так и сербы. Участники акции вместе почтили память воинов, принимавших участие в Великой Отечественной и Второй мировой войнах, а также в освободительных и оборонительных войнах на территории Югославии с 1912 по 1999 год.

Колонна «Бессмертного полка» прошла по бульвару короля Александра к площади Республики, где запланированы выступления лучших художественных коллективов России, включая Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова и Петербургский театр песни и танца «Морошка».

Президент Сербии Александр Вучич записал обращение с Красной площади после прибытия в Москву. Он отметил, что его не волнует мнение других государств относительно визита.