Состояние Билла Гейтса побило 20-летний рекорд

Состояние основателя компании Microsoft Билла Гейтса впервые за 20 лет превысило отметку в 100 млрд долларов.

«Состояние Билла Гейтса на этой неделе превысило отметку 100 млрд долларов. Это произошло благодаря росту стоимости акций Microsoft в преддверии выхода финансового отчета (будет опубликован 24 апреля)», – сообщает Forbes.

Богатство Гейтса оценивается в 100,61 млрд долларов. Издание отмечает, что в последний раз его состояние достигало такой отметки в апреле 1999 года, на пике роста пузыря доткомов.

В октябре прошлого года был опубликован рейтинг богатейших людей США по версии Forbes. Впервые за 24 года основателя компании Microsoft Билла Гейтса, чье состояние оценивалось в 97 млрд долларов, сменил глава и совладелец Amazon Джефф Безос (160 млрд долларов).