Налоговый режим для самозанятых будет расширен с 2020 года

Окончательное решение о распространении налогового режима для самозанятых на всю территорию России пока не принято, но расширить действие режима планируется с 2020 года, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на совещании по реализации нацпроектов.

«Пока еще решения нет, будем ли мы распространять на всей территории право вводить у себя налог на профессиональный доход, или расширять просто список субъектов РФ. Но то, что этот вид деятельности нужно расширять, это однозначно», – сказал Силуанов, передает РИА «Новости».

Он отметил, что расширить действие режима планируется уже с 2020 года.

Ранее Силуанов заявил, что мораторий на проверки контролирующими органами самозанятых будет способствовать легализации их деятельности.

В прошлом году Госдума приняла три закона о проведении в 2019-2028 годах в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане эксперимента, который предполагает введение налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых граждан.