Силуанов выступил за мораторий на проверки самозанятых

Мораторий на проверки контролирующими органами самозанятых будет способствовать легализации их деятельности, считает заместитель председателя правительства – министр финансов Антон Силуанов

«Дело в том, будет ли этот самозанятый подвергаться контролю со стороны всех контролирующих органов. Сегодня он работает вне правового поля, и у него нет такой проблемы, что Роспотребнадзор к нему придет. Поэтому, мне кажется, что для того, чтобы дать возможность легализоваться и возможность сохранить такой же уровень работы, статус... те проверки, которые сегодня есть, не должны распространяться на такого рода бизнес», – цитирует Силуанова РИА «Новости».

Силуанов выступил на коллегии министерства финансов Татарстана, управлений Федеральной налоговой службы и Федерального казначейства по Татарстану.

По его словам, моратория позволит сохранить привычные для самозанятых условия работы на период легализации.

Ранее Федеральная налоговая служба предлагала не взимать штрафы на время проведения эксперимента по внедрению нового режима налога для самозанятых.

До этого Госдума приняла три закона о проведении в 2019-2028 годах в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане эксперимента, который предполагает введение налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых граждан.