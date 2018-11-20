ФНС предложила временно не взимать штрафы по налогу для самозанятых

Федеральная налоговая служба предложила не взимать штрафы на время проведения эксперимента по внедрению нового режима налога для самозанятых, сообщил глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«На сегодняшний день подготовлен законопроект, который принят в Государственной Думе, о проведении эксперимента в четырех регионах РФ – Москва, Московская область, Республика Татарстан и Калужская область – о новом режиме налога на самозанятых, или налога на профессиональный доход», – передает его слова ТАСС.

Он попросил у Путина поддержки в предложении ФНС пока воздержаться от штрафов, чтобы за год понять, как «эта ситуация будет использоваться самозанятыми». Потом налоговая служба намеревается доложить президенту «обо всех нюансах, которые будут обнаружены».

«Ну конечно», – сказал Путин, поддержав идею ФНС.

На прошлой неделе Госдума приняла три закона о проведении в 2019-2028 годах в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане эксперимента, который предполагает введение налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых граждан.