В России решили объявить новый набор космонавтов

Начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина Павел Власов сообщил, что в 2019 году в России будет объявлен новый набор космонавтов.

Власов напомнил, что прошлый набор длился почти два года, передает ТАСС.

«В этом году мы объявляем конкурс, а дальше будет процедура, которая в этом году точно не закончится», – уточнил начальник Центра подготовки космонавтов.

В августе 2018 года были оглашены результаты 17-го отбора, в ходе которого состав пополнили восемь человек. Набор в космонавты был открытым, заявки принимались от граждан России не старше 35 лет, имеющих высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям с опытом работы. Всего было 420 претендентов.

Напомним, в Международный день космонавтики исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев рассказал о подготовке пилотируемого полета на Луну. Также стало известно, что для высадки на Луну в России решили создать новый скафандр.

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