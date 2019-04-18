Индия назвала условия покупки российских танков Т-90

Министерство обороны Индии может отказаться от ранее согласованной покупки у российских танков Т-90МС, если Россия не нарастит локализацию производства машин в азиатской стране, сообщили западные СМИ.

Индийское Минобороны требует, чтобы уровень локализации был повышен с 40% до 80%, передает «Военное обозрение» со ссылкой на Defense news.

Одним из условий продажи является требование о передаче технологий. По словам источника из индийской армии, без надежного соглашения о трансфере технологий сделка окажется слишком дорогостоящей, так как не покроет затраты на техническую поддержку и модернизацию в течение жизненного цикла танка.

Сообщается, что машины выпускаются индийским государственным заводом тяжелых транспортных средств по лицензии российского Уралвагонзавода. Высокопоставленный чиновник армии Индии рассказал, что орудийная часть танка собирается на заводе-изготовителе в России, кроме некоторых деталей, производящихся индийским государственным заводом. В частности, Индия не может производить двигатели и трансмиссии, составляющие около 40% от общей стоимости машины. Другой чиновник из управления государственного завода по производству боеприпасов сообщил, что ранее Индия получила 657 танков Т-90, которые были собраны частично в Индии, частично в России.

Напомним, в начале апреля Индия заявила о закупке дополнительной партии танков Т-90 для своих вооруженных сил.