Индия решила докупить более 400 танков Т-90

Правительство Индии приняло решение о закупке дополнительной партии танков Т-90 для своих вооруженных сил.

«Российская сторона готова к продлению лицензии и увеличению производства в Индии танков семейства Т-90 в связи с принятым правительством Индии решением о дополнительной закупке танков в интересах национальных вооруженных сил», – сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России ТАСС.

В ведомстве также отметили, что Россия продолжит оказывать содействие индийским партнерам «в дальнейшем производстве указанной бронетанковой техники».

Ранее британское военное издание Jane's сообщило, что правительственный комитет по безопасности Индии одобрил приобретение 464 танков Т-90МС российского производства.

В конце марта стало известно, что более 60 машин Т-90 были переданы Вьетнаму.

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