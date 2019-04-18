Глава Дагестана признал ежегодные потери 35% поставляемого газа

За год потери газа в Дагестане составляют 35% при общем объеме поставок в 3,2 млрд кубометров, сообщил глава республики Владимир Васильев.

«Мы в части газа в Дагестане имеем огромные долги. Мы получаем 3,2 млрд (кубометров) газа (в год). Ставропольский край получает 8 млрд, у них потерь 1%, у нас – 35%, и это длилось годами», – передает его слова ТАСС.

Васильев отметил, что возбуждено 11 уголовных дел по фактам хищения газа. В том числе арестован гендиректор компании «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимир Анастасов.

«250 руководителей разного уровня проходят по этому делу. Мы наведем порядок. В одном Карабудахкентском районе 90 га теплиц, в которых только 10% были заключены договора на поставку газа», – добавил глава региона.

Ранее Васильев сообщал, что задолженность Дагестана за газ при Анастасове выросла на 8 млрд рублей. Он был гендиректором ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» с 2017 года.

Отметим, что по делу о хищении газа в другом кавказском регионе – Ингушетии – проходит сейчас Руаль Арашуков, советник главы «Газпром межрегионгаз». Он обвиняется в хищении газа на 31 млрд рублей.