СК подтвердил предъявление обвинения Раулю Арашукову

Следственный комитет подтвердил, что советнику главы «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа на 31 млрд рублей, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, Арашукову-старшему инкриминируется совершение преступлений по статьям «Мошенничество» и «Создание преступного сообщества», передает ТАСС.

По данным следствия, Арашуков в октябре 2002 года создал организованную группу для хищений природного газа ПАО «Газпром», который поставляется в Дагестан, Ставропольский край и Карачаево-Черкесскую Республику. В группу были вовлечены его родственники и знакомые.

«Используя свое влияние и служебное положение, он способствовал их назначению на различные должности на предприятиях газовой отрасли», – добавила Петренко.

Она уточнила, что ПАО «Газпром» был причинен ущерб на сумму не более 31 млрд рублей.

Ранее источник сообщил, что Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа на 30 млрд рублей.

Он был арестован в тот же день, когда задержали его сына – сенатора Рауфа Арашукова. Последнего подозревают в убийствах и участии в организованном преступном сообществе.