Отцу сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, советнику главы «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа на 30 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества, сообщил источник в следственных органах.

«Раулю Арашукову следствием предъявлено обвинение по статьям, по которым он ранее подозревался», – сказал источник ТАСС.

Напомним, сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был арестован в зале заседаний Совфеда по подозрению в убийствах и участии в организованном преступном сообществе. В настоящее время он находится под стражей. По делу о хищении газа также арестовали отца Арашукова Рауля.