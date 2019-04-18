Путин выразил соболезнования семьям погибших в ДТП на Мадейре

Президент Владимир Путин выразил соболезнования президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, а также семьям погибших в ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра.

«Уважаемый господин Федеральный президент! Уважаемая госпожа Федеральный канцлер! Примите глубокие соболезнования в связи с гибелью граждан Германии в результате дорожно-транспортного происшествия на острове Мадейра», – говорится в телеграмме, размещенной на сайте Кремля.

Президент также передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

В среду в муниципалитете Санта-Круш на Мадейре произошло ДТП с туристическим автобусом. Всего, по данным местных властей, в автобусе находились около 50 человек, 29 из них погибли. По данным немецкого МИД, в автобусе ехали туристы из Германии. Как сообщают СМИ, среди раненых два португальца – водитель автобуса и гид.