Жертвами ДТП с туристическим автобусом на Мадейре стали девять человек

В результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра погибли девять человек, сообщила республиканская ассоциация спасателей.

Инцидент произошел около 18.30 по местному времени (20.30 мск) в районе Санта-Круш, передает РИА «Новости».

В посольстве России проверяют, есть ли среди пострадавших граждане РФ.

«Консульский отдел посольства находится в режиме онлайн-связи с властями Мадейры для прояснения всех обстоятельств инцидента и понимания, есть ли или нет среди пострадавших российские граждане», – сообщили в дипмиссии.

Видео инцидента было опубликовано в Telegram-канале «Раньше всех. Ну почти».

Напомним также, накануне рейсовый автобус попал в ДТП на востоке Москвы из-за обморока водителя.