Автобус попал в ДТП в Москве из-за обморока водителя

Рейсовый автобус попал в аварию на востоке Москвы из-за обморока у водителя.

«Водитель автобуса потерял сознание, в результате чего врезался в дерево. После происшествия медики забрали в больницу пятерых пострадавших, после осмотра они были отпущены домой», – сообщил источник в правоохранительных органах ТАСС.

В понедельник вечером автобус № 501 на улице Молдагуловой врезался в дерево. В результате аварии пострадали девять человек.

Ранее в ГИБДД предложили оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности и усилить каркас сидений для избежания тяжких последствий при ДТП.