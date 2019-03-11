Автобусы решено оборудовать подушками безопасности

ГИБДД России предлагает оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности и усилить каркас и крепление сидений во избежание тяжких последствий при ДТП, сообщил руководитель отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергей Чипурин.

Чипурин уточнил, что обновленный государственный стандарт, содержащий эти предложения, может вступить в силу в начале 2020 года.

«Это вопросы пассивной и активной безопасности. Здесь подразумевается, что ремень безопасности это хорошо, но [нужны] подушки безопасности, жесткость каркаса, крепление сидений, выполнение всех тех функций, которые в современных легковых автомобилях позволяет человеку выжить даже в страшных авариях», – приводит его слова ТАСС.

ГИБДД уже внесла данную инициативу на рассмотрение Росстандартом. Чипурин сообщил, что в ведомстве идею поддержали, данный механизм будет реализован.

В конце февраля президент Владимир Путин заявлял, что пятый год подряд количество ДТП не сокращается и в них гибнут и получают ранения «трагически много» человек. Глава государства призывал принять дополнительные меры в области обеспечения безопасности пассажирских перевозок.