Автобусы решено оборудовать подушками безопасности

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Чем «римские каникулы» Си Цзиньпина напугали США

США не хотят пускать Китай в итальянские порты. У Вашингтона на то имеются причиныФото: Daniel Reinhardt/DPA/ТАСС
Италия может стать первой страной – членом «Большой семерки», которая поможет Китаю завоевать Европу в рамках мегапроекта «Один пояс – один путь». Италия готова пустить китайских инвесторов в свое портовое хозяйство. Почему это событие так важно для всей глобальной торговли, и потому вызвало серьезное беспокойство у США? Подробности...
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Отношениям России и США подложили мину

Американский дипломат с миной в багаже – не типичная ситуация для ШереметьевоФото: Максим Блинов/РИА "Новости"
В багаже сотрудника американского посольства обнаружили минометную мину со взрывателем. Небывалый инцидент произошел в аэропорту Шереметьево. После изъятия снаряда американец вылетел в Нью-Йорк. В МИД назвали случившееся провокацией и ждут объяснений от посольства США. Сам дипломат заявил, что приобрел мину в качестве сувенира, но в экспертной среде его слова вызывают удивление. Подробности...
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Помним, каким он парнем был

Юрий Гагарин был неистощимым оптимистомФото: Russian Look/Global Look Press
В субботу первопроходцу космоса Юрию Гагарину исполнилось бы 85 лет. Из уст некоторых обывателей можно услышать уничижительное: «Подумаешь, герой Гагарин! Посадили его в космический корабль, а техника просто сработала». Почему те, кто так говорит, глубоко заблуждаются? Как бы сам Гагарин оценил нынешнее положение дел в космической отрасли: как явление временное или как болезнь, переходящую в хронику? Подробности...
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Украинская армия превращается в «бандитский разложившийся сброд»

Положение дел в ВСУ все дальше от армейских стандартовФото: Maxym Marusenko/Zumapress/Global Look Press
Украинские военнослужащие расстреляли своего командира за требование прекратить пьянствовать. Это ЧП предало огласке оперативное командование ДНР. Подобные конфликты происходят не впервые, но украинское военное руководство всякий раз старается их умалчивать. Какова причина этой негативной тенденции и почему со временем проблем в рядах ВСУ становится только больше? Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Женщина может воевать, но должна воспитывать детей

Сергей Козлов, ветеран спецназа
Петре Мальм 41 год. В 2007 году она стала первой женщиной в мире, которая прошла отбор в подразделение специального назначения. Высококвалифицированная и очень выносливая, она восемь раз принимала участие в командировках в Афганистан. Подробности...
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Барби 60 лет, и ей просто пора на покой

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Ощущение от первых Барби, появившихся еще в перестроечном СССР, я помню хорошо: так не бывает! Кукла взрослая! У нее фигура половозрелой женщины – к слову, это тревожило многих покупателей в Америке 60-х годов. У нее гнутся коленки! Подробности...
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Мой подарок феминисткам на 8 Марта

Дмитрий Бавырин, журналист
Пришла пора вымарать имя насильника с московской карты. Виновность или невиновность Стрельцова не имеет значения. Ведь женщина же врать не станет. А если станет, то ей можно. Подробности...
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    Самые трагичные смерти мировых звезд музыки

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      Умер актер Владимир Этуш

      В Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Свою актерскую карьеру он начал еще в школьные годы. Народную любовь актер снискал после съемок в комедиях. Роли были в основном эпизодическими, но навсегда врезались в память зрителям
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      В России отметили 8 Марта

      В России широко отмечают 8 Марта: волонтеры, активисты, политики и госслужащие вышли на улицы с цветами, чтобы сказать женщинам добрые слова. Не остались в стороне даже солдаты президентского полка, чье поздравление вышло особенно торжественным
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      Путин поздравил женщин-полицейских с 8 Марта, сидя на коне

      Накануне Международного женского дня Путин приехал в Первый оперативный полк московской полиции, где ознакомился с особенностями службы конных и туристических патрулей. Президент прокатился на коне по манежу, а затем, сидя прямо в седле, поздравил женщин-полицейских с наступающим праздником
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            Автобусы решено оборудовать подушками безопасности

            11 марта 2019, 03:16

            Текст: Ольга Никитина

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            ГИБДД России предлагает оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности и усилить каркас и крепление сидений во избежание тяжких последствий при ДТП, сообщил руководитель отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергей Чипурин.

            Чипурин уточнил, что обновленный государственный стандарт, содержащий эти предложения, может вступить в силу в начале 2020 года.

            «Это вопросы пассивной и активной безопасности. Здесь подразумевается, что ремень безопасности это хорошо, но [нужны] подушки безопасности, жесткость каркаса, крепление сидений, выполнение всех тех функций, которые в современных легковых автомобилях позволяет человеку выжить даже в страшных авариях», – приводит его слова ТАСС.

            ГИБДД уже внесла данную инициативу на рассмотрение Росстандартом. Чипурин сообщил, что в ведомстве идею поддержали, данный механизм будет реализован.

            В конце февраля президент Владимир Путин заявлял, что пятый год подряд количество ДТП не сокращается и в них гибнут и получают ранения «трагически много» человек. Глава государства призывал принять дополнительные меры в области обеспечения безопасности пассажирских перевозок.


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