Возросло число жертв ДТП с туристическим автобусом на Мадейре

Число погибших в результате ДТП на португальском острове Мадейра возросло до 29, передает Agence France-Presse.

Национальность 29-го погибшего пока неизвестна, передает ТАСС.

Незадолго до этого президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза выразил соболезнования родственникам жертв, уточнив, что все 28 погибших оказались гражданами Германии.

В МИД ФРГ заявили, что с большим потрясением узнали о трагической аварии на Мадейре. «К сожалению, мы вынуждены исходить из того, что есть жертвы из Германии», – отметило немецкое внешнеполитическое ведомство.

В МИД Германии заверили, что находятся в контакте с местными властями в Мадейре.

Напомним, в муниципалитете Санта-Круш на Мадейре произошло смертельное ДТП с туристическим автобусом. Всего, по данным местных властей, в автобусе находились около 50 человек. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу. В посольстве России проверяют, есть ли среди пострадавших россияне.