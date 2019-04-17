Число погибших в ДТП с туристическим автобусом на Мадейре достигло 28

В результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, по последним данным, погибли 28 человек, сообщил глава местной муниципальной палаты Филипе Соузу.

По информации издания Diário de Notícias, среди погибших, предположительно, 11 мужчин и 17 женщин, все они – туристы из Германии. Кроме того, сообщается, что водитель автобуса и гид, оба португальцы, получили травмы, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал RTP.

По сведениям телеканала Euronews, жертвами аварии стали девять граждан Германии. Всего, по данным местных властей, в автобусе находились около 50 человек. Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу, передает ТАСС.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в муниципалитете Санта-Круш около 18.30 по местному времени (20.30 мск). В посольстве России проверяют, есть ли среди пострадавших россияне.