Сотня беженцев из Сирии и Ирака отказалась жить в Эстонии

Из 206 беженцев, расселенных в Эстонии в рамках программы по размещению в странах Евросоюза, в стране остались всего 111 человек, сообщила руководитель отдела услуг иммигрантам Департамента социального обеспечения Кайса Юпрус-Тали.

В рамках программы по размещению беженцев в странах ЕС в Эстонию прибыли 206 выходцев из Сирии, Ирака и Йемена. Теперь из них в стране осталось только 111 человек. Причем среди них есть семья сирийских беженцев, самовольно покинувшая Эстонию и уехавшая в Германию, но высланная немецкими властями обратно, пишет Postimees со ссылкой на BNS.

Как сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны, в скором времени в Эстонию по европейской квоте прибудет еще одна семья беженцев, на этот раз из Ирака.

В рамках миграционной программы ЕС 2015 года в Эстонию перемещены 206 человек, в том числе 141 из Греции, 59 из Турции и шестеро граждан Эритреи из лагеря беженцев в Италии. Эстония считает программу окончательно выполненной.

В марте Еврокомиссия заявила, что Евросоюз сумел преодолеть самый серьезный после Второй мировой войны миграционный кризис.

Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что беженцы в Литве и Латвии были возмущены принимающей стороной и жаловались на насилие со стороны местных, однако они вполне были довольны Эстонией.