ЕК заявила об успешном преодолении миграционного кризиса в ЕС

Еврокомиссия заявила, что Евросоюз сумел преодолеть самый серьезный после Второй мировой войны миграционный кризис.

При подведении итогов за четыре года работы над миграционной политикой перед саммитом Евросоюза 21-22 марта Еврокомиссия сообщила, что ЕС спас множество жизней, предоставил миллионам людей поддержку, ликвидировал целые сети незаконных перевозчиков и снизил до минимального за пять лет уровня незаконный миграционный поток, пишет «Интерфакс».

«Результаты нашего общего европейского подхода к миграции говорят сами за себя: незаконные прибытия отныне менее многочисленны, чем до кризиса; европейский корпус пограничников и береговой охраны обеспечил совместную защиту границ ЕС на небывалом уровне, и в сотрудничестве с нашими партнерами мы работаем над обеспечением законных путей въезда (в ЕС), одновременно увеличивая масштаб возвращения (незаконно въехавших)», – сказал член ЕК по миграции и внутренним делам Димитрис Аврамопулос.

При этом в Брюсселе отметили необходимость дополнительных усилий. В Еврокомиссии отметили, что нынешнее снижение незаконных прибытий не гарантирует в будущем отсутствия кризиса. В связи с этим в ЕК советуют «принять глобальный подход к управлению миграцией и защите границ» и приводят перечень необходимых мер.

Среди них – увеличение помощи Марокко на западном средиземноморском маршруте и улучшение ситуации с рассмотрением заявок об убежище, размещением мигрантов, возвратом нелегалов, поддержке решивших добровольно вернуться домой и другая работа.

Ранее сообщалось, что с первого раза власти Германии не могут выслать примерно 75% подлежащих депортации беженцев. В конце 2018 года канцлер Ангела Меркель признала, что в решении миграционного вопроса были допущены ошибки.