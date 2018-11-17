Меркель призналась в ошибках в миграционной политике

Берлин допустил ошибки в решении миграционного вопроса, не признав ряд стран «безопасными», заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Во время визита в город Хемниц, где в августе начались беспорядки из-за убийства с участием мигрантов, Меркель встретилась с местными жителями, сообщает Deutsche Welle.

Меркель заявила, что понимает беспокойство и возмущение жителей города. Она отметила, что произошло «ужасное убийство», но это не оправдывает беспорядки и агрессию на акциях протеста. При этом канцлер подчеркнула, что многие жители осуждали начавшиеся тогда нападения на мигрантов.

По словам Меркель, федеральное правительство допустило ошибки в ходе миграционного кризиса, а именно – вовремя не признало ряд стран и регионов мира «безопасными», что, по ее мнению, могло бы сократить поток беженцев.

Она добавила, что пока в правительстве нет подвижек в решении этого вопроса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, поездка Меркель сопровождалась массовыми акциями протеста. Демонстрация в городе Хемниц собрала около 2,5 тыс. человек.

Напомним, в конце августа в Хемнице в ходе драки с участием до 10 человек различных национальностей убили 35-летнего немца Даниэля Хиллига. Начались протесты, которые переросли в беспорядки.