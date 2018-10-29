В Германии сторонники отставки Меркель вышли на демонстрацию

В федеральной земле Саксония, на востоке Германии, противники канцлера ФРГ Ангелы Меркель и проводимой ею политики вышли на демонстрацию.

По оценкам dpa, демонстрация в городе Хемниц собрала около 2,5 тыс. человек, которые скандировали «Предатель народа», «Проваливай», «Меркель должна уйти», передает ТАСС.

Хемниц получил дурную славу в связи с беспорядками, которые вспыхнули после того, как в ночь на 26 августа от ножевых ранений скончался местный житель. По данным следствия, нападавшими были мигранты.

Напомним, в конце октября Меркель объявила о решении не выдвигать свою кандидатуру на пост председателя Христианско-демократического союза, однако выразила желание остаться на посту канцлера до 2021 года.

После этого бывший министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль не исключил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель вскоре уйдет со своего поста.