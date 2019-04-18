Суд Волгограда не признал службу в ДНР военной

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18 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 11:07  |  vz.ru
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Китай ждет помощи от России в области авиации

Китай и Россия вместе прорекламируют конкурента Boeing и AirbusФото: Long Wei/ZUMA/Global Look Press
Впервые организатором авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском будет не только Россия, но и Китай. А главным экспонатом станет совместный российско-китайский проект широкофюзеляжного самолета CR-929, который обещает разрушить мировую дуополию Boeing и Airbus. Почему Пекин столь заинтересован в сотрудничестве с Москвой по данному направлению? Подробности...
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Вошедший в Черное море американский эсминец попал под прицел ВМФ России

Корабль-разведчик «Иван Хурс» стал соглядатаем эсминца «Росс» на ближайшие три неделиФото: Александр Гальперин/РИА Новости
Вошедший в акваторию Черного моря американский эсминец «Росс» оказался под плотной слежкой российского ВМФ. К американцу приставлены сразу два конвоира – корвет «Василий Быков» и корабль-разведчик «Иван Хурс». С помощью каких технических средств наши моряки будут отслеживать каждый шаг «Росса»? И для каких целей мы следим за ним столь внимательно? Подробности...
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В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
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Как советские пленные угнали немецкий танк

Будь на месте немецкого танка советский - возможно, судьба военнопленных оказалась бы совсем инойФото: Глеб Спиридонов/РИА Новости
Ровно семьдесят лет назад, 18 апреля 1944 года, с территории немецкого танкоремонтного завода в Риге сбежали пятеро советских военнопленных. Спасались из плена не пешком, а на борту угнанного у врага танка «Тигр». Бросается в глаза сходство этого происшествия с сюжетом недавнего блокбастера «Т-34». Но побег из Риги, как и любая подлинная история, куда интереснее – и трагичнее. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Автомобиль для миллионеров дарит шанс экономике

Антон Любич, экономист
Мы годами воспринимали автомобильную промышленность как производителя максимально дешёвых «жестяных банок». Вряд ли русский фольклор родил о чём бы то ни было больше анекдотов, чем о «Жигулях». «Место-то проклятое». Подробности...
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Люди любят отнюдь не Сталина

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Народ реально изголодался по хотя бы какой-то правде. Пусть и жуткой, с запахом крови и стуком уносящихся в ГУЛАГ теплушек. Но что делать, если народ о другой «правде» не знает? Он начинает верить в кровавую. Нет ведь другой. Подробности...
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Несвоевременный роман, который очень вовремя

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
История войны за независимость в Донбассе, «донбасская герилья», как ее называет автор, для Прилепина – факт не литературной, а человеческой биографии. Жизнь разделилась на до и после Донбасса, и Донбасс сам по себе стал жизнью. Подробности...
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            Суд Волгограда не признал службу в ДНР военной

            18 апреля 2019, 10:38

            Текст: Алина Назарова

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            Центральный райсуд Волгограда не признал поступление отставника из Урюпинска Михаила Заикина в бригаду народной милиции «Оплот» ДНР военной службой в иностранном государстве и отказал в иске военкоматам, отказавшимся выплачивать военному пенсию.

            8 апреля Центральный райсуд рассмотрел иск Михаила Заикина к военкоматам Волгоградской области и Урюпинского района, в котором отставник требовал возобновить ему пенсионные выплаты, а заодно и встречное заявление комиссариатов, в которых они настаивали на взыскании с пенсионера якобы переплаченных ему денег. Решение военкомов было основано на федеральном законодательстве, в соответствии с которым при поступлении на военную службу или на службу в органы внутренних дел, пожарную охрану и другие силовые структуры не только в России, но и любых других государствах выплата ранее назначенной пенсии приостанавливается на время новой службы отставника, пишет «Коммерсант».

            Свои требования к Заикину военкомы мотивировали тем, что тот поступил на службу в войсковую часть №08805 – 5-ю отдельную мотострелковую бригаду «Оплот» в городе Макеевка, основателем которой считается глава ДНР Александр Захарченко. В ДНР военкомату подтвердили, что Заикин был назначен на воинскую должность командира отделения взвода управления 3-й гаубичной самоходно-артиллерийской батареи «Оплота». Ему присвоили звание сержанта, назначили на должность топогеодезиста-вычислителя, зачислили в списки личного состава воинской части и поставили на все виды довольствия. Таким образом, полагали в военкоматах, урюпинский пенсионер стал военнослужащим-контрактником, а не добровольцем народного ополчения, как он указывал в своем иске. При этом во встречном иске отмечалось, что хотя ДНР является непризнанным государством, она обладает всеми признаками государственности, а ее народная милиция, соответственно, имеет «признаки» вооруженных сил такого государства.

            В действиях Заикина военкомы нашли и признаки «недобросовестности», поскольку он, заключив контракт на прохождение военной службы в ДНР, не уведомил об этом пенсионный орган, в результате чего с 4 ноября 2016 года по 31 января 2018 года ему переплатили пенсию, попросив суд взыскать с него более 196 тыс. рублей.

            Заикин в свою очередь отмечал, что уехав в ДНР в качестве добровольца, он был принят в ряды ополчения, ставшего затем народной милицией. По его версии, участие в таком качестве в конфликте на юго-востоке Украины не может расцениваться как прохождение им военной службы в другом государстве, а получаемая в связи с этим материальная помощь не должна считаться денежным довольствием военнослужащего.

            Судья Ирина Галахова решила исковые требования Заикина удовлетворить, отклонив встречное требование к нему. Суд установил, что Заикин является пенсионером Минобороны с января 2003 года. На пенсию он вышел по выслуге лет. В феврале 2018 года пенсию ему платить перестали в связи с приказом о зачислении на военную службу в ДНР. Однако, решила судья, выписка из данного приказа не является допустимым доказательством поступления Михаила Заикина «на военную службу иностранного государства». ДНР не является суверенным государством, поскольку не признана странами-членами ООН, в том числе Россией.

            Кроме того, суд отметил, что в соответствии с указом президента определен перечень документов, признаваемых действительными на территории России, и выписки из приказов командиров вооруженных формирований ДНР в этом перечне нет. Соответственно, решил суд, документы, выданные должностными лицами непризнанного государства, не могут быть положены в основу решения о прекращении выплаты пенсии.


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