На Украине устыдились из-за Порошенко

Депутат Верховной рады Украины от партии «Батькивщина» Александра Кужель призналась, что испытывает стыд за институт президентства в своей стране из-за того, что пост главы украинского государства занимает Петр Порошенко.

«Я искала для себя, какой образ у меня ассоциируется с Порошенко, и для меня он на всю жизнь останется человеком, который крушит все на своем пути», – сказала парламентарий в эфире телеканала NewsOne.

«Он разрушил на Украине все, что возможно. Я не верю ни одному его слову», – приводит ее слова РИА «Новости».

Кужель упрекнула Порошенко за попытки пристыдить кандидата в президенты страны Владимира Зеленского. Депутат Рады посоветовала действующему главе украинского государства «закрыть рот».

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

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По данным последних опросов, Зеленский увеличил отрыв от Порошенко, его готовы поддержать 72,2% украинцев. Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала победу Зеленского объективной реальностью.

Второй тур выборов назначен на 21 апреля.

Газета ВЗГЛЯД писала, что команда Порошенко приготовилась к бегству.

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