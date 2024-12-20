Премьер одного из двух правительств Ливии Дбейба выступил против переброски в страну российских сил из Сирии

Tекст: Антон Антонов

Дбейба заявил, что в Ливии не станут принимать «иностранную силу, которая хочет навязать свою гегемонию и власть стране и ее народу». «Что касается тех, кто въезжает в эту страну без разрешения, мы будем против них и будем сражаться с ними», – приводит его слова РБК со ссылкой на Bloomberg.

При этом Дбейба подчеркнул, что его правительство готово к соглашениям с Россией, которые касаются образовательной сферы.

В Ливии существуют два не признающих друг друга правительства: ПНЕ Дбейбы действует в Триполи; в Бенгази находится правительство Усамы Хаммада, которое наделил полномочиями заседающий на востоке страны парламент. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара, передает РИА «Новости».

Кризис хотели урегулировать через всеобщие выборы, но в 2023 году истек установленный ООН по итогам женевских договоренностей срок переходного периода, к концу которого и должны были появиться избранные президент и парламент, передает ТАСС.

Напомним, западные СМИ заявили, что Россия намерена передислоцировать свои передовые системы ПВО, включая С-400 и С-300 и другое вооружение, из Сирии в Ливию для поддержания военного присутствия в регионе.