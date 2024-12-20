Интеллектуальное и моральное оцепенение – важнейший признак современной Европы, где Россия исторически находила источники вдохновения и на противопоставлении которой строила свою внешнюю политику.17 комментариев
Женщина арестована в России по делу о контрабанде 9,5 т кокаина из Южной Америки
По делу о контрабанде из Южной Америки в Европу свыше 9,5 т кокаина арестована предпринимательница из Белгородской области, следует из материалов уголовного дела.
Женщина обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере, передает ТАСС.
Ее доставили в Москву. Ее компания занималась оптовой торговлей рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов.
В феврале 2019 года в Кабо-Верде по подозрению в контрабанде наркотиков задержали 11 российских моряков. Суд в Кабо-Верде признал их виновными в транспортировке наркотиков и приговорил к 10–12 годам тюрьмы.