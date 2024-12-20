Женщина арестована в России по делу о контрабанде 9,5 т кокаина из Южной Америки

WSJ сообщило о выводе Россией систем ПВО из Сирии в Ливию

WSJ: Россия планирует перебросить С-400 и С-300 из Сирии на базы в Ливии

Tекст: Мария Иванова

Как сообщает The Wall Street Journal, Россия переносит передовые системы ПВО и другое вооружение с баз в Сирии на базы в Ливии.

По данным издания, это связано с попытками сохранить военное присутствие в регионе после падения режима Башара Асада. Российские транспортные самолеты уже перевезли оборудование, включая радары для систем С-400 и С-300, на базы в Восточной Ливии, подконтрольные ливийскому командиру Халифу Хафтару, поддерживаемому Москвой, отмечает WSJ. В настоящее время российские самолеты регулярно совершают рейсы в Ливию. Грузовой самолет российского МЧС дважды за неделю остановился в Восточной Ливии по пути в Мали, где у России также имеется военное присутствие.

Москва также ведет переговоры с политическими лидерами группы «Хайят Тахрир аш-Шам» о будущем своих баз в Сирии.

Россия уже имеет присутствие в Ливии, в том числе через ЧВК «Вагнер». В прошлом году российские чиновники обсуждали долгосрочные права на стоянку в портах Бенгази или Тобрук. Кроме того, Россия рассматривает возможность модернизации своих объектов в Тобруке для размещения боевых кораблей, пишет газета.

Аналитики указывают, что базы в Ливии не смогут полностью компенсировать утрату Сирии. Бывший офицер ВКС Глеб Ирисов заявляет, что Ливия могла бы служить промежуточной станцией для заправки, но ограничит вес перевозимого оборудования. Базы в Сирии были важны для проекции силы Москвы в регионе, отмечает WSJ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз хочет заставить новые власти Сирии отказаться от российских баз на территории республики.

Россия и новые сирийские власти ведут переговоры о сохранении российских военных баз в Тартусе и Латакии, и в группировке «Хайят Тахрир аш-Шам*» заявили, что новые власти не намерены разрывать договор об аренде порта.

Между тем, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, будущее российских военных баз в Сирии остается неопределенным, поскольку Москва продолжает переговоры с силами, которые контролируют обстановку в стране.