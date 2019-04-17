В России стартовали ОКР по созданию многоцелевой АПЛ пятого поколения

Взгляд
17 апреля, среда  |  Последнее обновление — 05:42  |  vz.ru
Разделы

Достанутся ли российским рабочим американские миллионы

Американский Ford покидает Россию со скандалом Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Российские рабочие закрывающегося американского завода Ford под Санкт-Петербургом устроили пикет. Раньше их забастовки срабатывали: боссы шли на уступки и повышали им зарплату. Теперь рабочие оказались недовольны суммой компенсаций за увольнение в 300–660 тыс. рублей в одни руки, и требуют вдвое больше. Оправданны ли европейские аппетиты российских рабочих? Подробности...
Перейти а раздел…

Предложен способ, как Россия может договариваться с НАТО

Переговоры главы Генштаба ВС РФ Герасимова и верховного главнокомандующего ОВС НАТО СкарпароттиФото: mil.ru
Россия и НАТО более не сотрудничают ни по одному вопросу, заявили в МИД. Совместный Совет в Брюсселе, воскресший на три заседания ради войны с ИГИЛ, опечатан без перспектив к возрождению. Радоваться тут нечему, но правда также и в том, что сотрудничество с НАТО для России теперь бесполезно. Ради своей и мировой безопасности она должна идти другим путем. Подробности...
Перейти а раздел…

В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
Перейти а раздел…

Будущему президенту Украины рекомендован ряд жестких мер

Порошенко опасается, что Зеленский первым делом разгонит верховную раду УкраиныФото: Студия Квартал-95
Зеленский еще не успел стать главой государства, а Порошенко уже предостерегает своего без пяти минут преемника от попыток разогнать Верховную раду. Но те, кто симпатизируют Зеленскому, призывают его не созывать сразу новый парламент, а опереться на старый – наверняка к нему сейчас сбегутся прежние сторонники Порошенко. Кроме того, Зеленскому рекомендуют поскорее начать переговоры о примирении с Путиным. Подробности...
Перейти а раздел…

Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
Перейти а раздел…

Чем пожар в Нотр-Даме поможет Макрону

Андрей Манчук, политолог
Ужасный пожар в центре Парижа может стать символом конца отжившей свое эпохи. Которая, безусловно, была прекрасной – но только для пресловутого одного процента хозяев жизни. На ее руинах может быть построено что-то новое. Подробности...

Майдан установил на Украине кровавые правила

Андрей Бабицкий, журналист
Убийство журналиста и писателя должно было стать наглядным примером того, что за критику властей, выражение несогласия с националистической политикой можно заплатить самую высокую цену. И ожидаемого эффекта удалось добиться. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Нотр-Дам давно наш

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Политика политикой, «у соседа корова сдохла», вот это все. Но Нотр-Дам на каком-то уровне не принадлежит Франции, тем более – современной Франции. Это давно уже часть общей культуры, в которой все мы воспитаны. Это и наш собор. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
    Перейти а раздел…

    Что потеряно и что спасено при пожаре в Нотр-Даме

    Кто и за что преследует Джулиана Ассанжа

    Обсуждение: 4 комментария

    Главные мемы из фильмов великого Георгия Данелии

      Перейти а раздел…

      Появились первые фото из сгоревшего Нотр-Дама

      Появились первые фотографии из сгоревшего собора Парижской Богоматери. Горевший всю ночь храм получил серьезные повреждения: обрушился деревянный шпиль, пострадала несущая конструкция. С полыхавшим всю ночь огнем удалось справиться только к утру
      Подробности...

      Собор Парижской Богоматери сгорел

      Знаменитое на весь мир здание собора Парижской богоматери, кажется, уже не будет прежним. Легендарная церковь пострадала от сильнейшего пожара, дым от которого был виден на весь Париж
      Подробности...

      В Москве выбрали «Мисс Россию – 2019»

      Алина Санько из Азова стала победительницей в национальном конкурсе «Мисс Россия – 2019». Победительница получила 3 миллиона рублей и корону из белого золота стоимостью свыше 1 миллиона долларов
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

        Карты мира MiMi. Как собрать пазл успеха

          Перейти а раздел…
          Должна ли Россия помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери?
          • Да

          • Нет

          Является ли Пугачева сегодня главной певицей России?
          • Да

          • Нет

          Священника наказали за участие супруги в конкурсе красоты. Допустимо ли для жен священников участие в подобных мероприятиях?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:В России стартовали ОКР по созданию многоцелевой АПЛ пятого поколения
            Россия ответила на обращение Украины в морской трибуналПоявились новые подробности гибели российских военных в СирииПентагон начал разработку военных решений против «влияния России» в ВенесуэлеАктер Александр Семчев похудел на центнер
            Израиль ждет от России жеста невиданной щедростиВ Донбассе развенчали предвыборную фантазию ПорошенкоКак собор Парижской Богоматери удалось спасти от полного разрушения?Собиравшуюся вступить в ИГ студентку Караулову решено освободить досрочно
            Стало известно о массовом «переобувании на ходу» сторонников ПорошенкоМэр уральского города объяснил доход сына-школьника в 400 тыс. рублей«Самый честный чиновник» объяснил табличку «денег нет и не будет»Обнажавшаяся в храмах модель обрадовалась уничтожению Нотр-Дама

            Главная тема


            Для получения компенсаций Украине придется признать Крым российским

            на высшем уровне


            Стало известно, как директор ЦРУ манипулировала Трампом по делу Скрипалей

            обыкновенный фашизм


            Историк назвал трагедию в Одессе «ликвидацией малоценного человеческого материала»

            «моральные уроды»


            Правнук Сталина оскорбительно высказался о поклонниках вождя

            Видео

            «медленно действовали»


            Лужков раскритиковал пожарных за «неправильное» тушение Нотр-Дама

            социальные сети


            Галкин приструнил Собчак за слова о связи «Мухаммедов» и пожара в Нотр-Дам-де-Пари

            «дешевая грязь»


            Maruv затравили за признание в любви россиянам

            выборы на украине


            Шарий обрисовал портрет избирателя Порошенко

            игра-викторина


            Юрий Гагарин: правда или пропаганда?

            Конец легенды


            Дмитрий Дробницкий: Сегодня пал альт-глобализм

            Женская власть


            Анна Долгарева: Феминизм страдает от отсутствия привилегий

            За что боролись


            Ирина Алкснис: Экспортная демократия вернулась Западу бумерангом

            на ваш взгляд


            Должна ли Россия помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери?

            В России стартовали ОКР по созданию многоцелевой АПЛ пятого поколения

            17 апреля 2019, 03:55

            Текст: Антон Никитин

            Версия для печати

            Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» завершило научно-исследовательскую работу под шифром «Хаски» по определению облика многоцелевой атомной подлодки пятого поколения и приступило к следующему этапу – опытно-конструкторским работам под шифром «Лайка», сообщил источник в ОПК.

            В оборонно-промышленном комплексе сообщили, что научно-исследовательская работа под шифром «Хаски» была завершена «Малахитом» в конце 2018 года, ее результаты были одобрены военным ведомством, передает ТАСС.

            «После «Малахит» приступил к следующему этапу создания подлодки – ОКР под шифром «Лайка», – рассказал источник в ОПК.

            По его словам, новейшая многоцелевая АПЛ пятого поколения «будет иметь модульную конструкцию и единую интегрированную систему боевого управления с искусственным интеллектом».

            Источник не раскрыл предполагаемые технические характеристики перспективной субмарины, уточнив лишь, что «одним из видов ее ударного оружия будут гиперзвуковые ракеты «Циркон».

            Ранее сообщалось, что многоцелевую АПЛ пятого поколения решили оснастить роботами-амфибиями.

            На Запале перспективную российскую субмарину прозвали «подводным аналогом F-35».

            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............